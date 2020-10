Z czego powstaje susz CBD?

Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek czym jest susz CBD, to nic innego jak twór pochodzący z nasion konopi siewnych. To co wyróżnia rośliny, z których powstaje finalny produkt, to przede wszystkim znikome ilości THC, który jest związkiem definiującym działanie konopi jako narkotyk. Wspomniana znikoma ilość odnosi się zaledwie do 0,2%. Ponadto opisywane konopie charakteryzują się posiadaniem wysokiego udziału CBD. To związek odpowiadający za działania lecznicze.

Czym jest susz CBD z punktu widzenia medycyny?

Wspomniane wcześniej związki to dwa najważniejsze elementy wchodzące w skład roślin konopnych. Wspólnie tworzą 99% ich składu. Zapewne jednak nie przyszedłeś tu po dane statystyczne, ale po to, aby dowiedzieć się dokładnie czym jest susz CBD. Otóż to produkt posiadający wiele zastosowań leczniczych. Można wymienić wiele jego zastosowań w działaniach przeciwbólowych, przeciwzapalnych, a także uspakajających. Stosuje się go również w wielu przypadkach terapii, kiedy medycyna tradycyjna zawodzi. Teraz wiesz czym jest susz CBD i gdzie go najczęściej się wykorzystuje. Jeśli chcesz zaznajomić się z kwestiami prawnymi związanymi z jego posiadaniem, to odsyłamy do strony Hiszpańskie Nasiona, gdzie znajdują się tego typu informacje.